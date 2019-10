Iezzo: "Bisogna lavorare sui giovani della nostra terra. Di Lorenzo? Ricorda Maggio con più tecnica"

Gennaro Iezzo, ex portiere del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli, queste le sue dichiarazioni: "Con i tanti talenti che abbiamo a Napoli ed in Campania, il club partenopeo potrebbe diventare come il Barcellona. Bisognerebbe fare un lavoro certosino sui migliori giovani della nostra terra, visto che ce ne sono tanti. Invece Grava, trova sempre tantissime difficoltà per andare avanti.



Di Lorenzo? Il Napoli sul mercato ha fatto un ottimo lavoro, questo va detto, senza esitazioni. Di Lorenzo, mi ricorda il vecchio Maggio con più tecnica dell'ex terzino azzurro. E' stata una intuizione spettacolare da parte della società azzurra diretta da Cristiano Giuntoli, è un gran colpo quello del Napoli e lo sta dimostrando in campo. La convocazione in Nazionale, in tal senso, la dice lunga sulla bontà dell'acquisto della società azzurra in casa Empoli"