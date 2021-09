Iezzo consiglia Mirante: "Verrebbe, ha esperienza ed è integro. In A servono tre portieri"

Gennaro Iezzo, ex portiere del Napoli, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Prendere Mirante? Mi sono sentito con Mirante. Per lui sì, sicuramente. Andresti a prendere un portiere di grande esperienza, integro fisicamente, se lo metti in porta con la Juventus può starci tranquillamente. Con tutto il rispetto per Marfella, che sicuramente avrà le sue chance. Ma io credo che in Serie A servano due vice di esperienza".