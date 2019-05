Iezzo consiglia: "Napoli, conferma i tre portieri. Quagliarella? Non ci credo"

Di portieri se ne intende Gennario Iezzo, ex estremo difensore azzurro. Nel suo intervento ai microfoni di Radio Marte il numero uno di Castellammare di Stabia s'è soffermato su Meret, Ospina, Karnezis e non solo: “Tutti e tre portieri del Napoli hanno fatto bene, possono essere confermati, al di là del valore incredibile di Meret. Ospina e Karnezis si sono fatti trovare pronti. Un portiere ha bisogno di continuità, soprattutto se giovane come Meret".

QUAGLIARELLA E NON SOLO - "Turn over? Non lo capisco molto, devono stabilirsi gerarchie. I portieri giovani? Conviene mandarli a giocare, anche se a contatto con i più esperti ti fortifichi. Quagliarella a Napoli? Non ci credo”.