Iezzo: "Consiglio a Meret di andare via da Napoli e vi spiego perché"

Gennaro Iezzo, allenatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Non ci sono dubbi sulle qualità di Caprile, le ha dimostrate a Bari e lo sta facendo anche ad Empoli. E’ un portiere che ha un futuro importante, ma la scelta del Napoli non è facile visto che c’è anche Meret. Stimo molto Meret, ma per com’è stato trattato il consiglio che gli do è di trovare un ambiente dove gli sia data la possibilità di lavorare con serenità. Caprile ha un grande carattere, è molto sveglio ed il fatto di aver fatto bene a Bari è importante, è pur sempre una piazza calda”.