Iezzo contro Gattuso: "Preferendo Ospina sta bloccando la crescita di Meret!"

Gennaro Iezzo, ex portiere azzurro, si è soffermato sul dualismo Ospina-Meret nel suo intervento ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Tra Ospina e Meret c'è stima ed è giusto così in una squadra importante come il Napoli. In questo momento Gattuso però ha scelto il colombiano, fermando la crescita di uno dei giovani portieri più forti d'Europa. E questa non è una cosa positiva. Non si può togliere dalla porta un giocatore che sta facendo benissimo, un patrimonio della società, bloccandone la crescita. Dobbiamo condividere le sue scelte, ma io lascerei in porta Meret".