Iezzo elogia Meret: "Diventerà tra i più forti del mondo. Koulibaly sarà il vero leader del Napoli"

Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto Gennaro Iezzo, ex portiere azzurro che ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: "Il portiere è quello che riesce a vedere quello che i difensori non vedono alle loro spalle, chi guida la difesa è uno dei due centrali difensivi e nel Napoli credo sia Koulibaly.



Leader? È una caratteristica che si ha dentro ma lo si può diventare anche con il tempo. Koulibaly può diventare un grandissimo leader, è ancora giovane, bisogna lavorare con molta applicazione per diventarlo.



Parate di Adrian e Meret? Sono due parate eccezionali. Il portiere del Liverpool ha dovuto anticipare la parata e con la mano di richiamo l’ha messa fuori la porta ma quella di Meret su Salah è la più bella della serata. Lì c’è tutto,ha preso una palla in diagonale nonostante fosse in contro tempo. Meret diventerà uno dei portieri più forti del mondo".