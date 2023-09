Iezzo: “Garcia non ha tutte le colpe. Rimproveriamogli i cambi, ma i calciatori vanno in campo"

Gennaro Iezzo, ex portiere del Napoli, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Si Gonfia la Rete' in onda su Tele A

Gennaro Iezzo, ex portiere del Napoli, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Si Gonfia la Rete' in onda su Tele A: “Non può avere tutte le colpe Garcia. Rimproveriamogli le sostituzioni, ma in campo scendono i calciatori che non sono più quelli dell’anno scorso. Eppure sono gli stessi. Kvara? Sta andando poco senza palla, uno come lui deve liberarsi anche così dalla marcatura. Invece sta venendo molto incontro ma così si abbassa”.