Iezzo: "Gollini sarà riserva, bisogna evitare inutili dualismi per non danneggiare Meret"

© foto di Federico De Luca

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Gennaro Iezzo, ex portiere del Napoli: "Gollini come vice-Meret? Non cambierà nulla, Alex resta il primo. Sta facendo una stagione davvero incredibile, è uno dei più forti in Europa. Arriverà un altro ragazzo che ringiovanisce il parco portieri, ma l'importante è che non arrivi senza sapere quale sia il suo ruolo. Bisogna evitare inutili dualismi che possono danneggiare Meret. Sirigu? Mi sorprende la sua decisione: è strano lasciare una squadra stratosferica che sta facendo bene in Champions ed è avviata verso lo Scudetto, per andare in una Fiorentina in difficoltà. Col suo addio, il Napoli perde anche un elemento di grande esperienza e di grande utilità nello spogliatoio, sapendo dire la cosa giusta al momento giusto. Il Napoli perde qualcosa da questo punto di vista.