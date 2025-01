Iezzo: "Kvara? Entourage ha spinto per cessione, c'erano alte commissioni"

Gennaro Iezzo, ex portiere del Napoli e oggi allenatore del Benevento Primavera, ha parlato nel corso di Terzo Tempo Calcio Napoli, trasmissione in onda su Televomero: “Scuffet quando era più giovane era considerato quasi l'erede di Buffon, poi per varie situazioni il suo percorso di crescita si è fermato, poi ha trovato continuità a Cagliari. Insieme a Meret può formare una coppia solida. Noi napoletani diamo tanto amore ai giocatori che arrivano qua, poi quando vanno via è come quando litigano due fidanzati. Questo modo di fare calcio è diverso da quello di una volta, non si vedono più le bandiere come Maldini e Totti. Con Kvaratskhelia ci sono delle commissioni importanti e quando è così l’entourage cerca di farlo andar via per portare a casa un bel gruzzoletto. Un giocatore così forte, secondo me, andava rinnovato molto prima. E forse oggi magari si poteva discutere, portandolo a fine stagione essendo una pedina importante.

Conte e Gasperini sono due allenatori di alto livello. I due punti cardine del Napoli contro l’Atalanta saranno Lobotka e Lukaku. Il centravanti nella filosofia di Conte è importante, tutto ciò che passa dalla trequarti passa per le sponde del belga. E poi il gioco di Lobotka, che uno dei trequartisti di Gasperini andrà a prendere a uomo. Penso che l’Atalanta si concentrerà molto sulla parte centrale e lì il Napoli dovrà essere bravo a cercare soluzioni, perché ti francobollano. Magari isolare David Neres sul lato.

Credo che Samardzic giocherà titolare per non dare punti di riferimento. Quello che potrebbe fare la differenza nel Napoli è Di Lorenzo, contro il Verona lo abbiamo visto in varie zone del campo e potrebbe essere difficile da marcare. Con Spalletti veniva dentro il campo per andare in profondità, con Conte così va per tutto il campo. Questa, secondo me, potrebbe essere la chiave. Inoltre, secondo me il Napoli deve cercare di alzare il baricentro e andare al duello, è quello che una squadra deve fare contro l’Atalanta. Billing? Ci sono tanti giocatori che bisogna valutare nel corso del campionato, ma credo che sarà difficile vederlo titolare visto dei meccanismi così consolidati".