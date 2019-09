Iezzo: "Meret con più esperienza avrebbe potuto tranquillizzare Koulibaly su quel pallone"

Gennaro Iezzo ha analizzato l’autorete di Koulibaly decisiva nella sfida con la Juve ai microfoni di Radio Marte: “In quel momento il portiere non può nulla sull’autorete di Koulibaly, forse si poteva fare qualcosina prima. Con un pizzico di esperienza in più, in quella situazione se lui riesce ad essere pronto per chiamare la palla e far capire al compagno che dietro di lui non c’era nessuno forse quell’autorete si poteva evitare”.