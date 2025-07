Iezzo: "Meret ha carattere da vendere, lo dimostra un suo gesto"

Gennaro Iezzo, allenatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Il club Napoli ormai s’è posizionato tra le squadre importanti in Europa e giocatori come De Bruyne scelgono Napoli, cosa che dieci anni fa non sarebbe capitata. Conte chiede giocatori di livello per la sua squadra. Meret? E’ il portiere più titolato della storia del Napoli perché è stato protagonista di due scudetti.

Dopo tantissime offerte di club importanti ha deciso di sposare la causa Napoli ancora una volta e ciò fa capire, anche ai più scettici, che ha carattere da vendere. Mercato del Napoli? Bisogna capire che modulo sceglierà Conte, lì poi si andrà a limare con acquisti mirati. Serve qualcosa in difesa ed anche a sinistra, poi serve un’altra punta perchè bisognerà capire come andrà con Simeone e Raspadori”.