Iezzo: "Meret può anche costruire l’azione dal basso, parliamo di un talento assoluto!”

Gennaro Iezzo, ex portiere del Napoli, ha parlato a Marte Sport Live sulle frequenze di Radio Marte: “E’ normale che Meret migliori il gioco con i piedi. Secondo me Meret ha sempre avuto un buon piede per la costruzione del basso e poi ha grandi qualità. E’ un talento assoluto ed è giovane. Gli è stato preferito Ospina, ma con la Juve Meret ha fatto anche i cambi di gioco, quindi non è male neanche con questo fondamentale. Non sono per l’alternanza tra una partita e l’altra, Meret dovrebbe avere continuità soprattutto adesso che il Napoli è tranquillo e ha conquistato l’Europa League”.