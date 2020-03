Iezzo: "Meret quello che aveva giocato più con i piedi dopo Handanovic, alto tasso di precisione..."

Gennaro Iezzo, ex portiere del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, tornando sulla situazione di Alex Meret in azzurro: "Meret, finché ha giocato, è stato nelle statistiche quello che ha giocato più palloni con i piedi dopo Handanovic, tra l'altro con un alto tasso di precisione. Poi se l'allenatore vuole un determinato tipo di costruzione da dietro, forse è giusto che si dia spazio ad uno come Ospina ancora più bravo nel gioco con i piedi".