Iezzo: "Nel ruolo del portiere servono gerarchie, al Napoli non ci sono da due anni..."

L'ex portiere del Napoli Gennaro Iezzo è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli soffermandosi sulla questione portieri in casa azzurra: "Nel ruolo del portiere certe gerarchie vanno rispettate per dare sicurezza a chi gioca la domenica, nel Napoli questo non c'è da due anni e questo non fa bene a nessuno dei due portieri. Mercato? Sicuramente bisogna capire prima il mercato in uscita del Napoli, da li puoi pensare di prendere giocatori che ti possono servire, se non riusciamo a capire quali saranno le cessioni poi fai fatica a pensare dove collocare i nuovi acquisti".