Iezzo non ha dubbi: "Con Meret e Gollini il Napoli ha una coppia di portieri tra le migliori"

Gennaro Iezzo, ex portiere azzurro, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Gollini è un portiere di grande qualità, ha risposto sempre presente lo scorso anno. Oggi fa parte di un gruppo vincente di cui fa parte un altro portiere importante che è Meret. Sul ruolo direi che in casa Napoli si possa star tranquilli, gli azzurri hanno una delle migliori coppie di estremi difensori in Italia".