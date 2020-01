Iezzo non se la prende con Ospina: "Sbagliano anche Manolas e Di Lorenzo"

Gennaro Iezzo, ex portiere azzurro, si è così espresso sull'errore di Ospina contro la Lazio ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Ospina ha sbagliato, alle strette poteva buttare il pallone in fallo laterale, ma non è stato neanche aiutato dai compagni. Di Lorenzo, ad esempio, era molto lontano invece doveva provare a dargli un appoggio. La stessa cosa vale per Manolas. Dovevano mettersi nella zona luce per provare a ricevere".