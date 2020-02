Iezzo: "Ormai siamo sui 10 rigori non dati al Napoli, errori che hanno tolto più di 12 punti!"

Nel corso di Piùenne, l'ex portiere azzurro Gennaro Iezzo ha parlato dei tanti errori arbitrali a sfavore del Napoli: "Il Napoli è una squadra che comunque produce tanto, come fa ad avere solo 2 rigori in un'intera stagione? Ce ne sono una decina almeno di rigori netti non dati, questi sono episodi che ti spostano più di 10-12 punti in più nel corso di un campionato!"