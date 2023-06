Iezzo: "Sarebbe ottimo ripartire dalla coppia Meret-Gollini. Caprile? Gli serve continuità"

"Stesso discorso per Gaetano e Zerbin: devono giocare con continuità per poter crescere e dimostrare tutto il proprio valore".

Gennaro Iezzo, attualmente allenatore ed ex portiere del Napoli, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Marte Sport Live', in onda su Radio Marte: “Come rinforzare il Napoli? Il centrocampo e gli esterni alti dovrebbero essere puntellati, bisognerebbe trovare un sostituto a Kvaratskhelia, ad esempio. Per quanto riguarda il centrocampo, Zielinski ha qualità stratosferiche ma è molto altalenante e non riesce a dare quella continuità che serve al Napoli. Kim andrà via e bisogna trovare un sostituto, cosa non facile dal momento che parliamo di uno dei centrali più forti d’Europa.

Riscatto di Gollini? Sarebbe ottimo ripartire dalla coppia Meret-Gollini: danno grandi garanzie ad una squadra con ambizioni importanti. Gollini ha fatto campionati importanti anche all’Atalanta e l’ha dimostrato anche a Napoli nelle poche apparizioni concessegli. Sa fare gruppo, e non è dato di poco conto. Spero il Napoli ripartirà da questi due portieri. Caprile ha qualità importanti ma deve crescere e può farlo solo trovando continuità, cosa che a Napoli gli sarebbe preclusa. Stesso discorso per Gaetano e Zerbin: devono giocare con continuità per poter crescere e dimostrare tutto il proprio valore.

Sensazioni su Garcia? Nella conferenza di presentazione è stato interessante lo spunto sulla necessità di trovare qualche soluzione diversa in partite che vedono il Napoli in difficoltà, cosa che probabilmente doveva esser fatta anche lo scorso anno”.