Iezzo: "Senza Koulibaly il Napoli perde l'ultimo top player. Mertens va rinnovato, serve un leader"

"Penso che sia guadagnato questo rinnovo, per i gol e l’attaccamento alla maglia".

Gennaro Iezzo, ex portiere del Napoli, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Kiss Kiss Napoli: "E’ difficile trovare sul mercato uno del livello di Koulibaly, dispiace per il Napoli che perde l’ultimo dei suoi top player. Purtroppo il discorso del tetto massimo degli ingaggi ha condizionato il discorso Koulibaly, bisogna accettarlo sperando che il Napoli riesca ad allestire una squadra all’altezza della Champions.

Dybala? Il problema è il limite che ha messo De Laurentiis agli ingaggi, ma ora per calmare la piazza c’è bisogno di un acquisto roboante. Il problema potrebbe essere che l’argentino potrebbe chiedere molto di più dei 6mln che erano stati offerti a Koulibaly, vediamo se avrà la volontà di calcare il Maradona.

Rinnovo Mertens? Penso che sia guadagnato questo rinnovo, per i gol e l’attaccamento alla maglia. Il contratto di Mertens va rinnovato, perché il Napoli ha bisogno anche di un leader, di uno che sappia mantenere lo spogliatoio unito e sappia far conoscere la squadra ai nuovi”.