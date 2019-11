Iezzo sicuro: "Meret e Donnarumma diventeranno il top anche in Europa"

Gennaro Iezzo, ex portiere del Napoli ha parlato a Kiss Kiss Napoli in merito ai due portiere della Nazionale, Meret e Donnarumma che sabato si sfideranno in Milan-Napoli: "Sono due giovani portieri tra i migliori in Italia. Tra cinque anni saranno il top anche in Europa. Hanno anche grandi qualità a livello caratteriale. Meret mi sembra un veterano nonostante abbia qualche partita in meno rispetto al collega del Milan".