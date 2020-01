Iezzo sprona Milik: "Neanche lui sa quant'è forte, può diventare top player"

Gennaro Iezzo, ex portiere del Napoli, si è soffermato sull'attacco azzurro ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Milik, per l'età che ha, è un grandissimo giocatore e può diventare un top player. Gli manca ancora qualcosa, l'attaccante di razza è quello che su tre occasioni almeno una te la butta dentro, gli manca un po' di cattiveria. Anche lui non riesce a capire che ha delle potenzialità importanti. Mi dà sempre l'impressione che non sia convinto delle sue qualità".