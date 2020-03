Iezzo: "Squadre di Gattuso belle cazzute, spero la società lo blindi! Su Meret e Ospina..."

Gennaro Iezzo, ex portiere del Napoli, è intervenuto a Radio Sportiva: "Contrariamente a quello che si dice, Gattuso ma il gioco e lo spettacolo, ma le sue squadre sono anche belle cazzute. Rispecchiano il suo carattere, è un mix perfetto. Gattuso è l'allenatore perfetto per qualsiasi squadra, l'ha dimostrato al Milan e al Napoli. Spero venga blindato. Meret e Ospina? Non penso sia giusto fare turnover con i portieri, è un ruolo talmente particolare che il minutaggio e la continuità diventano fondamentali".