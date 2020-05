Iezzo sui portieri azzurri: "E' follia mettere da parte Meret. Non capisco la decisione di Gattuso"

L'ex portiere del Napoil Gennaro Iezzo è intervenuto ai microfoni di TMW in merito alla questione portiere per il Napoli: "Dico sempre la stessa cosa. E' una follia mettere Meret da parte ora. Ha ventitre anni, tecnicamente e caratterialmente è tra i migliori d'Europa. E' giovane, ha 3-4 anni per maturare e per diventare grande. Non capisco la decisione di Gattuso".



GATTUSO SCEGLIE OSPINA -"Forse gli serviva più esperienza, della costruzione del gioco. Però il portiere deve fare la parata importante e Meret lo ha dimostrato anche in Champions, non capisco perché non giochi. E non capisco pure la società, che non prende posizione, veramente mi dispiace. Lui e Donnarumma, come giovani, sono tra i primi cinque in Europa".