Iezzo sul rinnovo di Insigne: "Le soluzioni ci sono, ma serve la volontà da entrambe le parti"

Gennaro Iezzo, ex portiere del Napoli, ha parlato ai microfoni di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, partendo dal rinnovo di Insigne: "E’ difficile pensare a una riduzione dell’ingaggio del capitano. Si dovrebbero trovare delle alternative, magari trovando un escamotage sui diritti di immagine per accontentare il giocatore o una spalmatura su più anni. Le soluzioni ci sono, poi bisogna capire se c’è la volontà da parte delle due parti di risposarsi e far continuare questo matrimonio insieme.

Contini? Me ne priverei per farlo andare a giocare, per qualità ed età ha bisogno di essere titolare per crescere. Quello che fa differenza per un portiere è giocare la partita".