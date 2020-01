Iezzo: "Vista cattiveria in Coppa Italia, contro la Juve sempre particolare..."

Gennaro Iezzo, ex portiere azzurro, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Mi aspetto la stessa voglia e cattiveria vista in Coppa Italia contro la Lazio. La partita contro la Juve è sempre particolare per noi napoletani, ci sarà ancora il ritorno di Sarri. La Juve va spedita verso lo Scudetto, il Napoli ha bisogno di punti e di ritrovarsi. Abbiamo visto qualcosa di importante in Coppa Italia, un risultato positivo fa acquisire fiducia ai calciatori".