IFAB, Collina: "VAR processo irreversibile, ma l'arbitro avrà sempre l'ultima parola"

Pierluigi Collina, Presidente della Commissione Arbitri della FIFA, ha parlato del VAR e del suo utilizzo in un'intervista a Radio24: "Processo irreversibile? Assolutamente sì. Dovremo cercare di continuare a migliorarlo, e proprio questo stiamo facendo in questi anni. Dobbiamo però far sì che il VAR venga applicato in maniera più omogenea in tutto il mondo, questo strumento deve diventare più democratico e quindi utilizzabile anche da Paesi con meno risorse umane ed economiche seppur in versione ridotta, in versione light".

Quanto conta la componente umana dietro alla tecnologia?

"Non dimentichiamoci che c'è sempre un uomo dietro al VAR. La componente umana è sempre fondamentale, parliamo infatti di una tecnologia al servizio dell'uomo. Va salvaguardata quindi la centralità dell'arbitro di campo come decisore finale. Negli episodi interpretabili è proprio il direttore di gara, e non l'arbitro al VAR, chi deve rivedere le immagini e prendere una decisione".

Qual è il bilancio sul VAR finora?

"La valutazione finora è positiva, ci sono più pro che contro. Quando le cose vanno bene, ovviamente, si cerca sempre di alzare l'asticella. In questi anni abbiamo però migliorato anche la stessa tecnologia, che oggi è in grado di offrire risposte migliori".