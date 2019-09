Il calcio di Ancelotti: "Anche nel primo gol c'è Llorente! Si può lanciare, dobbiamo saper fare tutto"

"Llorente ci ha aiutato quando non si poteva più giocare perché eravamo stanchi. Anche nel primo gol c'è Llorente, nasce da una palla lunga, e non è una bestemmia mettere anche una palla lunga. Noi dobbiamo saper far tutto, anche le partite sporche". Così, nel corso di un'intervista a Sky, Carlo Ancelotti ha elogiato l'impatto di Fernando Llorente e sottolineato la capacità della squadra di usare più armi rispetto al passato.