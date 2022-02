Il calcio riapre ai tifosi. Sott. Min. Salute: "Credo che il campionato finirà con gli stadi pieni"

"Io credo che per gli stadi si potrà arrivare al 100% della capienza. Abbiamo già avuto un incremento al 75 per cento, ma credo che il campionato di calcio finirà con gli stadi pieni”. Così Andrea Costa, ospite del programma Agorà, sulla strategia di riaperture del Governo nelle prossime settimane: "I dati ogni giorno ci dicono che fortunatamente c’è un calo di contagi e dei ricoveri e di tutti gli indicatori - sottolinea il sottosegretario alla Salute -. Le vaccinazioni stanno proseguendo, quindi è ragionevole pensare che lo stato d’emergenza non verrà rinnovato” dopo il 31 marzo data che, ricordiamo, dovrebbe segnare la fine del prolungamento dello stato di emergenza.