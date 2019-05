"Il Chelsea ha voglia di migliorare?", ma il mercato è bloccato: l'addio di Sarri ricorda quello napoletano

" I napoletani sanno benissimo l'amore che provo per loro, sanno benissimo che l'anno scorso ho scelto l'estero per non andare subito in una squadra italiana. Il rispetto da parte mia l'avranno sempre, ma la professione ti porta anche a fare altri percorsi". La frase di ieri di Maurizio Sarri a Sky Sport, subito dopo la dedica ai napoletani, per quasi tutti è stata l'ammissione del trasferimento imminente alla Juventus, per la stampa ormai certo da settimane.

Particolare però un altro passaggio in conferenza, alle domande della stampa inglese sulla possibilità di una riconferma da parte del Chelsea. Parole che ricordano l'addio al Napoli: "Io sono felice, ma voglio sapere se anche il club è felice e se ha voglia di migliorare". Quella voglia di migliorare che a molti è parsa una giustificazione - avendo il Chelsea il mercato bloccato e la richiesta di partire da parte di Hazard - e che ha fatto venire in mente l'ultima conferenza stampa napoletana con la giustificazione dei rinnovi di contratto e le possibili partenze dei big che poi in realtà non ci furono nonostante il suo addio a cui erano tutti legatissimi (tranne Jorginho, partito successivamente per raggiungerlo). Più verosimilmente, l'addio di Sarri è da inquadrare nella difficoltà nel ripetersi, al Chelsea dopo un trofeo ed un ottimo terzo posto dietro le due big, col mercato bloccato, ed a Napoli dopo il secondo posto ed i 91 punti ed una squadra evidentemente spremuta al massimo.