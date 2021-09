Il Club Juve di Cercola irritato da Spalletti: "Siamo l'ottavo club più grande al mondo"

Le parole di Luciano Spalletti, su una Napoli che per storia non tiferà mai Juventus, non sono andate giù a quella frangia di napoletani che sostiene invece i bianconeri. Lo Juventus Club Cercola con una nota ha voluto ricordare che loro sono l'ottavo club juventino per iscritti (500), ma il tecnico del Napoli naturalmente si riferiva a numeri ben più importanti e Napoli in questo senso è la città d'Italia che ha più identità con l'unica squadra locale e dove il tifo per le altre squadre è minore:

Di seguito il comunicato del club juventino di Cercola: "Oggi in conferenza stampa il Mister Luciano Spalletti come riportato dalle testate giornalistiche, ha dichiarato con una simpatica battuta, quanto sotto in foto.Volevamo simpaticamente precisare al Mister, al quale va tutta la nostra simpatia, che c’è in questo caso, una piccola inesattezza su ciò che ha asserito. Lo Juventus Club Cercola e’ l’ottavo JOFC al mondo (su oltre 500), per numero di iscritti ed è stato fondato nel 2002. Ovviamente non dobbiamo documentarlo, è STORIA nota, ma è doveroso precisarlo a quel fior fiore del giornalismo nostrano".