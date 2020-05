Il comico Biagio Izzo su ADL: "Se porta lo scudetto a Napoli diventa un eroe"

Il comico Biagio Izzo è intervenuto ai microfoni della trasmissione Marte Sport Live in merito alle vicende di casa Napoli: "Stiamo pensando ad un nuovo spettacolo sul coronavirus. Devo dire che Napoli ne è uscita bene, ha dato una grande immagine, solidarietà e organizzazione. La Regione ha aiutato le persone, credo che Napoli sia tra i primi posti in Italia. Qualcuno si è meravigliato, ma Napoli esiste e c’è gente perbene. Mi auguro che presto possiamo acquisire la nostra libertà, ho capito quanto sia meravigliosa.

La ripresa del calcio? Parliamo di uno spettacolo, faccio lo stesso discorso del teatro. Bisogna ricominciare senza playoff e senza playout. Se ci sono tutti gli accorgimenti, è giusto riprendere.

De Laurentiis? E’ bravo sia come produttore che come presidente. Non posso scegliere, è un vincente in entrambi i casi. Il terzo scudetto? Siamo anni che ormai respiriamo l’alta classifica, manca la ciliegina sulla torta che tutti stiamo aspettando. Se De Laurentiis porta lo scudetto a Napoli, diventa un eroe”.