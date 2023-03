Il ct Mancini elogia il Napoli: "Gioca un calcio internazionale, 3/4 di Scudetto è già cucito!"

Cosa pensa di questo Napoli? E' una delle domande poste in conferenza stampa a Roberto Mancini, commissario tecnico della Nazionale

Cosa pensa di questo Napoli? E' una delle domande poste in conferenza stampa a Roberto Mancini, commissario tecnico della Nazionale che nel primo giorno di ritiro a Coverciano - in vista delle due gare contro Inghilterra e Malta - ha risposto così: "Il Napoli è una squadra che gioca un calcio davvero internazionale, si merita di vincere lo Scudetto e la Champions chissà, chi è lì in questo momento può arrivare in fondo", ha detto Mancini che poi prosegue in un altro passaggio.