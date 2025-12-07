Il doppio ex Amoruso: "Il Napoli sembra rinato, la Juve deve ancora trovare la sua identità"

Nicola Amoruso, ex attaccante di Napoli e Juventus ha parlato della sfida di stasera a TuttoMercatoWeb: "Due squadre rimaneggiate. La Juve deve ancora trovare una sua identità, credo che non sia facile per Spalletti trovare una formazione che garantisca una certa solidità”.

Napoli favorito?

“Sulla carta il Napoli sembra rinato. Fino a qualche settimana fa sembrava un Napoli da ricostruire. Invece Antonio ha ricompattato l’ambiente. Questa partita poi è molto sentita dai tifosi del Napoli, l’ambiente sarà caldo”.

E Spalletti?

“É tra gli allenatori top. Mi aspetto che trovi la giusta chiave tattica. Questa Juve ha bisogno delle giocate e della qualità di Yildiz, per prendersi la leadership deve fare la differenza in queste partite”.

A Napoli Lucca non è amatissimo…

“In Italia non c’è pazienza. Probabilmente il contesto non è quello giusto per esprimersi al meglio. Ma a Lucca vanno dati tempo e e fiducia”.

Come finisce stasera?

“Sicuro sarà una grande partita. Vedo il Napoli avvantaggiato. Poi gli equilibri faranno la differenza”.