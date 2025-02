Il doppio ex Belardi: "Ho fatto delle crociate per difendere Meret! Mi ricorda Zoff"

Emanuele Belardi, ex portiere dell'Udinese e del Napoli, ha rilasciato una lunga intervista al Messaggero Veneto, presentando così la gara di Napoli: "La squadra di Conte è straordinaria, ma nessun collettivo è imbattibile. Nel match con la Juventus, che poi ha vinto, ha sofferto le ripartenze dei giocatori di Motta. Su questo aspetto l’Udinese può portare la gara dalla sua, visto che dispone delle caratteristiche per farlo. Il Napoli ha molti calciatori offensivi, tra questi centrocampisti che spesso si inseriscono. I friulani con gli azzurri se la giocano".

Che ne pensa di Sava?

"Gli errori li compiono anche loro colleghi di grande spessore. conosco sava da quando militava nel vivaio della juventus, cioè dal 2018. penso sia migliorato e ritengo inoltre che stia facendo il suo. è vero che ogni professionista deve essere sempre pronto, però sottolineo come non sia facile ricoprire il ruolo di titolare a stagione in corso al posto di Okoye".

Ha difeso anche Meret più volte.

"Posso dire di aver fatto delle crociate! Per me, lui è uno dei migliori portieri italiani. Giocare con la maglia azzurra è veramente difficile, e Alex non è sempre uscito vincitore. Interpreta il ruolo in maniera essenziale, e il suo atteggiamento ricorda molto Zoff: non si esalta e non si demoralizza. Ed è bello vedere che si sia riformata a Napoli la coppia con Simone Scuffet, ragazzi che si allenavano assieme ai tempi dell'Udinese, quelli in cui militavo tra i bianconeri".