Il doppio ex Bogliacino: "Lecce rivelazione, ma il Napoli ha lanciato un messaggio all'Italia"

© foto di Giovanni Evangelista/TuttoLegaPro.com

Inrtervistato dal Corriere dello Sport, l'ex centrocampista di Napoli e Lecce Mariano Bogliacino ha parlato della sfida di questo pomeriggio alle 15 al Via del Mare tra le sue due ex squadre: "Sono due squadre che stanno facendo molto bene, l’ultima partita del Napoli è stata un chiaro segnale al campionato che i Campioni d’Italia hanno tutte le carte in regola per difendere il tricolore che hanno sul petto. Il Lecce è la rivelazione di questa stagione, il calcio giocato a Torino, nel turno infrasettimanale di mercoledì è stata di grande maturità.

Non mi sbilancio sul risultato ma sicuramente mi aspetto una partita ricca di gol e di emozioni, si affrontano due belle squadre”.