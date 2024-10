Il doppio ex Bogliacino: "Napoli nel mio cuore, club sta facendo percorso straordinario"

L'ex Napoli e Lecce Mariano Bogliacino è intervenuto nel corso della trasmissione Delietta Gol in onda su PrimaTivvù: "Difficilmente riesco a seguire le partite italiane, ma questa gara mi appassiona molto. Ho indossato sia la maglia azzurra che quella giallorossa nella mia esperienza in Italia, sono entrambe due piazze molto calde. Ma a Napoli sono rimasto per cinque anni e ho vissuto tutta la cavalcata dalla Serie C alla Serie A e certamente porto questi ricordi nel cuore. Sono contento oggi per i successi della squadra di Conte, so che anche dopo che sono andato via il club ha continuato a fare un percorso straordinario e posso dire che le emozioni che si vivono in quella città sono uniche”.

Punzecchiato in studio dal suo ex compagno di squadra El Pampa Sosa, ha raccontato alcuni aneddoti: “Eravamo un gruppo molto unito, è così che si ottengono le vittorie. La mentalità giusta è la chiave del successo nel calcio e la squadra deve avere un unico obiettivo comune. Ero molto legato a Roberto Sosa e lo sono ancora, non posso raccontare episodi dello spogliatoio perché quelli muoiono in quelle mura, ma posso dire che comunque El Pampa era sempre ligio al dovere, difficilmente gli abbiamo visto bere qualche drink anche nei momenti di relax, era un vero professionista. Forse oggi si è lasciato più andare”.