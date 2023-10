Il doppio ex Buriani: "Col Milan il Napoli deve fare attenzione soprattutto a un giocatore"

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Ruben Buriani, doppio ex di Napoli e Milan.

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Ruben Buriani, doppio ex di Napoli e Milan: "Lo Scudetto dello scorso anno è stato un vero piacere, Napoli mi è rimasta nel cuore. Spalletti ha stradominato e ha vinto in maniera meritata, dando spettacolo in Italia e in Europa. Vincere sempre purtroppo non è possibile, qualcosa sul campo bisogna lasciarlo ogni tanto. Quest'anno ci sta un calo, anche il cambio di panchina ha inciso, ma le squadre hanno iniziato a conoscere questo Napoli. E' sempre più difficile dopo una vittoria, ripetersi è complicato per tutti. Non è solo il Napoli a scivolare, anche le altre big concedono in partite insospettabile. Il Milan non arriva benissimo alla sfida del Maradona, non è partito bene in questo campionato. Quando ci sono questi incontri è sempre difficile, basta un episodio per perderla dalle mani. Pioli-Calabria è un confronto che fa discutere, ma magari darà un veleno positivo per la gara del Maradona. Di certo, sarà una partita equilibratissima. Ci saranno tanti duelli individuali che potranno decidere la partita nello spazio di pochissimo.

Kvara contro Leao? Prenderei entrambi, hanno un talento ed una qualità assoluta. Kvara non è partito bene, ma ora si sta riprendendo. Leao è particolare, sembra che se ne freghi della gara e poi si accende e determina. Il Napoli dovrà fare attenzione al portoghese. Lobotka in calo? Anche lui ha gli avversari (ride ndr). Quando gli allenatori lo marcano, sanno che così limitano il gioco totale del Napoli. E' capace di scatenare l'impossibile con i suoi passaggi, poi un momento di calo ci può stare e fa parte del rendimento fisiologico di un calciatore. Raspadori? Negli ultimi anni il Napoli ha bucato quasi nessun acquisto. Ha le qualità per giocare ovunque, ha la tecnica e il senso tattico dei grandi. Ha tutti i meriti per stare in un Napoli che sta risalendo la china verso la vetta".