Il doppio ex Buriani: "Per lo scudetto ora è lotta a due. Milan e Napoli si equivalgono"

Ruben Buriani, ex di Milan e Napoli parla della lotta scudetto. E a Tuttomercatoweb.com spiega: "Si va verso una lotta a due, anche se l'Inter non è lontana. Certo se queste due squadre continuano con questo ritmo diventa difficile per chiunque prenderle".

Chi vede meglio?

"Sono le due favorite. Mi paiono due squadre che si equivalgono, ho visto bene il Napoli che era senza Osimhen e Insigne ed ha conquistato una vittoria significativa su un campo difficile. Altrettanto ha fatto il Milan che ha dimostrato la sua forza: è tonico e ha idee chiare, è un buon viatico per entrambe".

Per il Napoli sarà dura affrontare il Verona di adesso?

"Il Verona sta bene, l'ho visto con la Juve ma anche in precedenza: ti aggredisce, ha un sistema simile all'Atalanta. In alcune occasioni però ha regalato molto nel secondo tempo, quando era in vantaggio. Sarà una partita impegnativa per il Napoli anche perchè per i partenopei ci sarà l'impegno europeo".