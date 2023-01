Il doppio ex Calaiò: "A Salerno ci tengono tantissimo, trasferta ostica per il Napoli"

"E quindi anche con 9 punti di vantaggio non bisogna mollare. Per me poi gennaio e febbraio sono mesi chiave".

Emanuele Calaiò, ex attaccante del Napoli e ex dirigente della Salernitana, è intervenuto a Radio Marte in 'Marte Sport Live della sera': "Preoccupato dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia? Non lo sono, c'è amarezza, però come bisognava accantonare la vittoria la Juventus, così va messa in un cassetto la gara con la Cremonese. Di certo in coppa oltre ai cambi, all'arbitro hanno fatto la differenza, come al solito, le motivazioni. Perchè anche con 10 cambi il Napoli è chiaramente superiore ai lombardi, tant'è che il 2-2 è arrivato con 6-7 titolari in campo a 2' dal termine. La gara con la Cremonese fa capire al Napoli che bisogna sempre avere la testa nel carrarmato, la mentalità giusta per vincere non va mai abbandonata. Del resto quest'anno gli azzurri hanno spesso vinto contro le piccole. Di certo questa eliminazione darà al Napoli la forza di non sottovalutare più l'avversario perchè bisogna lottare su ogni pallone, nel calcio non si può mai dire. E quindi anche con 9 punti di vantaggio non bisogna mollare. Per me poi gennaio e febbraio sono mesi chiave.