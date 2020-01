Il doppio ex Colonnese: "Le prossime due gare ci diranno la condizione degli azzurri"

A Radio Sportiva è intervenuto Ciccio Colonnese per parlare della gara fra Napoli e Inter, due sue ex squadre: "Le prossime due partite diranno in che condizione sono gli azzurri, durante la sosta Gattuso ha avuto tempo per lavorare, ma contro Inter e Lazio non sarà facile, soprattutto senza Koulibaly".

NAPOLI BANCO DI PROVA - "L'Inter è allenata bene e ha gli occhi di chi non vuole mai perdere, in Champions però è manca la cattiveria che si è sempre vista in campionato. Il Napoli è un ottimo banco di prova per la squadra di Conte"