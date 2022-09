Il doppio ex De Napoli: "Milan e Napoli le più in forma, speriamo che stavolta vincano gli azzurri"

"Sono le più in forma, ma non escluderei Inter e Juve".

"Speriamo che stavolta vinca il Napoli". Doppio ex del big match di questa sera, il doppio ex Nando De Napoli parla a La Gazzetta dello Sport della sfida tra gli azzurri e il Milan: "Sfida scudetto? Sono le più in forma, ma non escluderei Inter e Juve. De Ketelaere? Le qualità non si discutono, bisogna dargli tempo".

Giusto mettere Tonali al centro?

"Sì: lui, Barella e Miretti sono i talenti di cui ha bisogno la Nazionale".