Il doppio ex Di Napoli: "Due squadre con la stessa condizione, ma l'Inter resta la più attrezzata"

L'allenatore ed ex attaccante di Napoli e Inter Arturo Di Napoli è intervenuto ai microfoni di Tmw Radio, durante 'Maracanà'.

Napoli-Inter sfida importantissima, anche perché avere il fiato del collo di Conte...

"Se l'Inter vince al Maradona darebbe una bella spallata al campionato. Sono due squadre che hanno la stessa condizione, visto l'ultimo periodo, ma l'Inter rimane la più attrezzata per vincere. Conte ha fatto un grande percorso, forse sta andando oltre le più rosee previsioni".

Come si spiega tutti questi infortuni muscolari al Napoli?

"Il calcio è cambiato, dal numero di partite al tipo di gare, molto più fisiche. Una volta facevamo un mese e mezzo di ritiro, oggi una settimana o dieci giorni e poi hai le partite. E' il problema di tutte le squadre. Sono aumentate le tensioni. Una volta avevi dei giocatori tecnici e ne venivi fuori, oggi non è più così".

L'Inter può puntare al Triplete?

"Con tutti gli effettivi che ha Inzaghi, perché no? E' complicato, difficile, ma credo sia nelle corde dell'Inter, ha il dovere di provarci".

Fiorentina, Palladino può riprendere la situazione in casa Fiorentina o è tardi?

"Dipende dagli obiettivi che hai, ma per me sta facendo il suo percorso, anche se con qualche pausa preoccupante. E' stato criticato Palladino ma l'ha sempre ripresa in mano la squadra".