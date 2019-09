Il doppio ex Dossena: "Fuori casa Liverpool battibile, loro puntano alla Premier..."

Andrea Dossena, ex giocatore di Napoli e Liverpool, parla della sfida di questa sera in Champions League della squadra di Carlo Ancelotti. Queste le parole rilasciate durante "Maracanà" su Tmw Radio:

Sulla gara con il Liverpool

“Ci sono tanti fattori che cambiano tra l'Inghilterra e il resto d’Europa e loro soffrono questa cosa. Fuori casa il Liverpool è battibile, poi secondo me il loro grande obiettivo è la Premier visto che manca da 30 anni. Partire con una vittoria oggi spianerebbe la strada al Napoli nel girone”.

Su quale coppia d’attacco dovrebbe puntare il Napoli?

“Cambiare all'ultimo mi sembra un azzardo. Vedo un Napoli improntato sul 4-4-2. La coppia d'attacco per me resta un po' un rebus, ma considerando il dna della squadra partirei con Lozano e Mertens. Llorente lo terrei per il secondo tempo”.

Più forte il Napoli di quest'anno o dello scorso?

"Con l'acquisto di Manolas vai a migliorare l'organico. Con l'arrivo di Llorente dai anche un cambio di qualità a Milik, quindi nell'organico è più forte. La differenza che vedo è in Allan. I primi sei mesi dello scorso anno era un giocatore che valeva per tre. Ora, invece, fatica un po' di più".

L'Inter è pronta per la Champions League?

"Può fare molto bene. Magari non arriva in finale perché le cose vanno fatte per step, ma Conte dimostrerà di essere tra i primi tre al mondo. Quest'anno farà un ottimo lavoro in campionato e in coppa".