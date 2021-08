Il doppio ex Esposito: "Il Venezia ha entusiasmo, il Napoli non deve sbagliare l’approccio"

Massimiliano Esposito, doppio ex di Napoli e Venezia, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “Il ritorno del pubblico al Maradona? Ho avuto la fortuna di giocare una semifinale di Coppa Italia contro l’Inter e se non c’erano 90mila spettatori, poco ci mancava. E’ stata un’emozione grandissima, mi porto un ricordo che non svanirà mai perché vedere questo stadio stracolmo e la spinta che dava era importante. Credo che la prima del Napoli sarà un po’ emozionante per tutti, questo è un anno particolare e se la squadra approccia bene alla partita può ritrovarsi subito il pubblico dalla sua. La spinta dei tifosi aiuterà tantissimo il Napoli.

Venezia con tante assenze? Il Napoli non deve fare l’errore di sbagliare l’approccio, perché il Venezia viene da una promozione ed ha entusiasmo da vendere. Dopo tanti anni ritornano in Serie A e si ritrovano in uno stadio importante, quando è così all’inizio se la giocano e riescono a fare cose che di solito non vengono perché vanno sulle ali dell’entusiasmo. Quindi il Napoli, soprattutto nei primi minuti, non deve sbagliare, poi sulla carta è una partita assolutamente alla portata della squadra di Spalletti”.