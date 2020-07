Il doppio ex Fassone: "Napoli e Milan nel cuore. Ho un rammarico, con Gattuso in rossonero..."

Marco Fassone, ex dirigente di Napoli e Milan, si è proiettato al prossimo match e non solo ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Napoli e Milan sono rimaste nel mio cuore. Sono tra le due squadre che stanno giocando meglio in questo periodo, credo che domenica sera ci sarà un grande spettacolo. Società? Il Napoli ha scelto i suoi dirigenti e quelli sono. Invece il Milan cambia sempre e faccio fatica a pensare che cambiamenti continui possano fare bene. Gattuso? Quando lo mettemmo in panchina trovammo alcuni equilibri. In quel girone di ritorno fummo i terzi per punti effettuati, avevamo in mente di fare 2-3 correzioni sul mercato e avremmo potuto fare bene. E' questo il mio rammarico, non aver riportato il Milan in Champions".