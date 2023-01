Il doppio ex Ferrarese: "Derby da tripla, il ko in coppa può pesare per il Napoli"

Non sarà semplice comunque per il Napoli sabato a Salerno

TuttoNapoli.net

© foto di Federico De Luca

Claudio Ferrarese, doppio ex di Salernitana e Napoli, è intervenuto a Radio Marte in 'Marte Sport Live della sera': "Il dietrofront di Nicola? Cosa mai vista nella mia carriera, ma sono cose che accadono, anche se curiose. Può dare però una forza incredibile alla squadra questo ritorno voluto anche per volontà del gruppo storico.