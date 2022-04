Il doppio ex Gamberini: "Napoli e Fiorentina stanno facendo vedere il gioco più bello in A"

Alessandro Gamberini, ex difensore di Fiorentina e Napoli, ha parlato a Radio Bruno della sfida che domenica verrà giocata al Maradona

Alessandro Gamberini, ex difensore di Fiorentina e Napoli, ha parlato a Radio Bruno della sfida che domenica verrà giocata al Maradona tra le due squadre nelle quali ha militato: "È il momento clou del campionato, le due squadre sono ancora in corsa per i loro rispettivi obiettivi e quindi sarà una partita importante, dove conterà la prestazione, ma soprattutto il risultato. Si affrontano due tra le formazioni che stanno facendo vedere il gioco più bello in Serie A".