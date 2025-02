Il doppio ex Giordano: "Lukaku ora ha più intelligenza che fisico, ma non fa gol banali..."

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, il doppio ex di Lazio-Napoli Bruno Giordano ha parlato dell'incrocio di bomber di quest'oggi all'Olimpico:

"Castellanos-Lukaku? Sono in media con le esigenze delle rispettive squadre, fanno quello che devono, lo fanno anche bene, magari nell’immaginario collettivo la gente si attende sempre picchi elevatissimi. Castellanos arriverà in doppia cifra, magari toccherà quota 15: non male. E Lukaku, che in passato ha sfondato le porte, deve semplicemente accettare, come sta facendo, il peso degli anni, andando pure lui oltre la soglia dei dieci gol. Quello dell’Inter era tra i primi tre centravanti al mondo, una fisicità devastante e una centralità indiscutibile. Ora Lukaku si è affidato all’intelligenza e la sfrutta per aiutare la squadra, ma quando serve la butta dentro e non certo in partite anonime: gol al Milan, alla Roma, alla Fiorentina, all’Atalanta e alla Juventus".

Sulla partita: "Equilibrata, con due squadre che vanno spesso in verticale, che sanno anche palleggiare, che hanno capacità di trasformarsi. Lazio e Napoli sono state costruite con sapienza e gran parte del merito appartiene ai loro allenatori".