Il doppio ex Giordano racconta il suo passaggio al Napoli: "Riuscii a fare un regalo al club"

In occasione di Napoli-Lazio, il doppio ex Bruno Giordano ha parlato al Corriere dello Sport di come è avvenuto il suo trasferimento dalla capitale al capoluogo campano. La società era in crisi finanziaria ed è stata costretta a cederlo. Si fecero avanti Inter, Juve e addirittura la Roma, con tifosi sia laziali che romanisti che non approvavano l'idea.

Poi, per fortuna dei biancocelesti, arrivò il Napoli e Giordano riuscì a farsi pagare di più per aiutare le casse della Lazio: "Sono riuscito alla fine a fare un piccolo regalo alla società: l'operazione doveva chiudersi sui quattro miliardi, ma sono riuscito a convincere Allodi, gran signore, ad arrivare almeno fino a cinque".