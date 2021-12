Il doppio ex Incocciati su Milan-Napoli: "Il pareggio potrebbe non soddisfare nessuno"

Giuseppe Incocciati, ex calciatore di Napoli e Milan, ha commentato la sfida di domenica ai microfoni di MilanNews.it: “Una partita importante, contando anche che l’Inter ha un impegno sulla carta notevolmente più semplice e potrebbe allungare sulla squadra che poi dovesse perdere questo incontro. Anche il pareggio potrebbe essere non soddisfacente, sarà una gara importante. Le due squadre dovranno dar sfoggio alle loro migliori qualità in un momento di condizione fisica che non sorride né all’una né all’altra. Siamo in un momento in cui si evince un po’ di stanchezza, sia Milan che Napoli devono tenere conto anche di questo aspetto qui. Quindi è tutto da vedere”.